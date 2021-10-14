Названа опасность опавшей осенней листвы

Осенняя листва может привести к приступам астмы и насморка у людей, страдающих аллергией. Негативную реакцию организма провоцируют споры плесневых грибков, которые активизируются дождливой осенью. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила врач-аллерголог Ольга Мухина.

Она пояснила, что плесневые грибки начинают выбрасывать свои споры в период осеннего листопада, когда погода достаточно влажная. Аллергия на этот возбудитель у многих людей протекает в тяжелой форме.

«Многие пациенты отмечают, что в периоды повышенной влажности, в период таяния снега, у них проявляются аллергические реакции в виде ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы», — рассказала Ольга Мухина.

Она пояснила, что еще одним аллергеном может стать микропыль, которая образуется из опавшей листвы. Она особенно опасна для людей с аллергией на цветение. Кроме того, подвержены приступам насморка и астмы дети. Поэтому если у ребенка есть жалобы после того, как он потрогал упавшие листья, лучше показать его специалисту.