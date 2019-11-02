Названа опасность ношения коротких штанов зимой

У людей, которые носят неподходящую для холодов одежду, нарушается кровообращение и лимфоотток, заявила гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа

«Если лимфоотток нарушен, то, естественно, у нас очень страдает иммунитет. Нарушение микроциркуляции — раз, нарушение иммунной системы — два, переохлаждение в чистом виде — три», — пояснила она.

Похожую точку зрения высказала уролог, председатель Ассоциации медицинских журналистов Виктория Шадеркина. Она считает, что укороченные брюки могут отрицательно сказаться на голеностопном суставе и вызвать такие болезни, как артроз.

«Это не физиологично. Мало того, что это провоцирует простудные заболевания, организм полностью переохлаждается, еще влажность, снег, дождь тоже отрицательно влияют. Такая мода губительна для поколения», — рассказала Виктория Шадеркина.

Укороченные брюки, по мнению Виктории, это европейский тренд, который не соответствует климатическим условиям России.