Названа опасность некоторых съедобных грибов

Дождливая осенняя погода способствует быстрому росту грибов, но при этом добавляет им опасное свойство. Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, чем могут быть опасны некоторые съедобные грибы.

Вишневский напомнил в беседе с радио Sputnik, что, как известно, чем старше гриб, тем больше он накопил полезных свойств. Но по мере «взросления» грибы могут стать непригодными для еды, оказывая токсическое воздействие на организм человека. Поэтому для гастрономических целей следует выбирать молодые грибы — они меньше по размеру, а края их шляпок плотнее прилегают к краям.

«Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб», — объяснил миколог. При этом он добавил, что на практике маловероятно, что такой гриб кто-нибудь возьмет, поскольку из-за природной брезгливости грибники просто не положат его в корзину.

Вишневский также предупредил, что если червивый гриб все-таки оказался в корзине, то избавление от личинок его не спасет, поскольку в нем начинают селиться плесень, бактерии и одноклеточные патогенные организмы.

В осеннее время жители Подмосковья смогут приобрести лисички, опята, маслята, подосиновики, подберезовики и белые грибы на региональных рынках, ярмарках и в супермаркетах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин. При этом министр предостерег жителей от покупки грибов с рук и в стихийных точках продаж.