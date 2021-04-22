Названа опасность лекарств от аллергии при длительном применении

Длительный прием лекарств от аллергии может привести к нарушению работы нервной системы. У человек можно возникнуть сонливость, утомляемость. Об этом сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, все препараты с антигистаминным действием влияют на нервную систему. Большую часть из них лучше принимать до 10 дней. После длительного употребления лекарство перестанет действовать. Лучше будет его поменять. Об этом написало агентство «Москва».

Побочные действия препаратов от аллергии зависят от индивидуальной реакции организма. У человека могут появиться проблемы с пищеварением, головная боль, тошнота, рвота, запоры, сухость во рту. Также не исключено угнетенное состояние, повышенная возбудимость.

Ранее Болибок говорил, что основной способ избавиться от аллергии — исключить полностью аллерген из внешней среды человека, уточнила «Газета.ru». При сезонной аллергии на цветение лучше на время уезжать в другую климатическую зону. Это может быть побережье Северного Кавказа или Южный берег Крыма.