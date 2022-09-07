Названа опасность хруста суставами пальцев | 360°

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Названа опасность хруста суставами пальцев

Ортопед Зверев: хруст суставами пальцев может вызвать воспаление

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Ортопед Глеб Зверев рассказал, что нарочно хрустеть суставами пальцев опасно. Это может привести к воспалительному процессу, сообщила Lenta.ru.

Врач отметил, что когда суставы хрустят сами по себе — это нормальное явление. В таких случаях в пальцах лопаются пузырьки углекислого газа, которые образуются в суставной жидкости.

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Но хрустеть пальцами нарочно не рекомендуется, так как это перегружает капсулу сустава и связки, объяснил Зверев.

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«Постоянный намеренный хруст в пальцах может поспособствовать травматизации мягких тканей и спровоцировать воспалительный процесс», — уточнил врач.

Он добавил, что также ненормален непроизвольный хруст пальцев, если он сопровождается болевыми ощущениями. Это может говорить об остеоартрозе или других заболеваниях суставов.

«При артрозе происходит истончение хрящевой ткани, она теряет свою эластичность и хуже выполняет свою функцию», — рассказал Зверев.

В такой ситуации следует обратиться к врачу, потому что выявленные на ранних этапах проблемы проще вылечить, заключил ортопед.

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