Названа опасность холодных рук и ног

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», — заявила Трофимова.

Она подчеркнула, что о попадании вируса или бактерий в организм могут сказать глаза. Коньюктивит и покраснение — один из признаков начала инфекционного заболевания. При ослаблении иммунной системы у человека может начаться апатия.

Ранее профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева для укрепления иммунитета рекомендовала есть квашеную капусту. Этот продукт богат витаминами, пробиотиками и помогает противостоять различным вирусам. Есть ее нужно умеренно вместе с белковыми продуктами — рыбой или мясом птицы.