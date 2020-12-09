Названа опасность гаджетов для глаз и кожи

Всевозможные гаджеты уже давно стали неотъемлемой частью жизни человека. однако их использование несет в себе не только пользу. Синий свет, или HEV-излучение, которое есть практически во всех гаджетах, оказывает негативное влияние на организм человека. В частности, на зрение и кожу.

Это излучение вызывает в сетчатке глаза необратимые фотохимические реакции, они впоследствии разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия, рассказала в беседе с агентством «Прайм» врач-офтальмолог Арпине Адамян.

«Если на протяжении долгого времени использовать гаджеты, может развиться синдром сухого глаза, дистрофия центральной зоны сетчатки, быстрая утомляемость глаз, снижение остроты зрения», — рассказала врач.

Исходящий от гаджетов синий свет также ведет к преждевременному старению и пигментации кожи. Помимо этого, он снижает выработку мелатонина, и в ночное время вызывает бессонницу.

Для защиты зрения офтальмолог посоветовала использовать специальные компьютерные очки с желтым светофильтром. Они поглощают синее свечение ЖК-экранов. Кроме того, нужно каждый час отвлекаться от экранов гаджетов на несколько минут, добавила врач. Также, по ее словам, необходимо периодически делать более длительные перерывы, пользоваться гаджетами только днем, а за 2-3 часа до сна откладывать их в сторону.

Минцифры составило список отечественных приложений, которые будут устанавливать на гаджеты до поступления в продажу в России. Среди браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов лидируют приложения «Яндекса». Продукты Mail.Ru Group представлены в категориях «Новостной агрегатор» и «Электронная почта». Из всех антивирусов предпочтение отдали «Касперскому».