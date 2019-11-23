Названа новая причина болезни Паркинсона

Ученые из Финляндии выяснили, что применение антибиотиков увеличивает риск развития болезни Паркинсона. Причем ее появление может быть спровоцировано за 10-15 лет до первых симптомов.

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Результаты своей работы ученые из Университета Хельсинки опубликовали в MedicalXpress. Руководитель группы доктор медицинских наук из отделения неврологии университетской больницы Хельсинки Филип Шеперьянс сообщил, что наиболее опасны могут быть антибиотики широкого спектра действия и те, которые применяют против анаэробных бактерий и грибков. Время воздействия антибиотиков также, как оказалось, имело значение. Шеперьянс сообщил, что патологические изменения возникают в кишечнике.

«Врачи знали, что бактериальный состав кишечника у пациентов с болезнью Паркинсона является ненормальным, но причина была неясна. Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики, которые, как известно, оказывают сильное влияние на микробиоту кишечника, могут быть предрасполагающим фактором», — заявил исследователь.

Изучение влияния антибиотиков проводилось в 1998–2014 годах среди 13976 пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Их состояние сравнивалось со здоровьем 40697 волонтеров.