Названа норма употребления алкоголя для желающей забеременеть женщины

Акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала о допустимой норме употребления алкоголя для женщины, которая желает забеременеть. По словам специалиста, мнение о том, что спиртное убивает яйцеклетки, ошибочно.

Она отметила, что умеренное употребление красного или белого сухого вина не помешает и даже поможет женщине стать матерью, информирует портал «Ридус».

«Это никак отрицательно не скажется, даже, наоборот, у женщин, которые позволяют себе расслабиться, у них беременности наступают чаще. Потому что те, кто постоянно находятся в напряжении и не позволяют себе ничего, у них слишком высокий уровень контроля», — уточнила Калоева.

Эксперт отметила, что можно выпивать один бокал вина в день, но не более двух. От крепкого алкоголя лучше отказаться. Как подчеркнула врач, основным фактором, который влияет на репродуктивные способности женщины, является возраст. Эксперт посоветовала заблаговременно подумать о том, в каком возрасте женщина собирается стать мамой.

Так, после 35 лет качество яйцеклеток начинает ухудшаться. Тем, кто планируют отсрочить свое материнство, рекомендуется заморозить яйцеклетки до 35 лет. Их можно будет использовать даже в 50 лет.