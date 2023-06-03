Здоровье 03 июня 2023, 18:47 Названа неожиданная польза алкоголя для организма ЗОЖ.news: ученые рассказали, в каком случае алкоголь полезен для организма Pxhere

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При правильном употреблении алкоголь может быть полезен. Об этом написал портал ЗОЖ.news со ссылкой на ученых Кембриджа и Сиднея.

Оказалось, что спиртное может избавить от болей и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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«Доза от одной до семи порций в неделю блокирует химические вещества, вызывающие воспаления и отеки в организме», — сообщило издание.

Специалисты считают, что положительные эффекты могут быть связаны со способностью алкоголя снимать стресс. У тех, кто выпивает от низкого до умеренного количества ниже вероятность развития психически расстройств, рака или диабеты. При этом чрезмерное употребление горячительных напитков вредит здоровью.

Например, увлечение вином пагубно влияет на мужскую репродуктивную систему. Напиток нарушает кровообращение в половых органах, что ведет к ухудшению питания созревающих сперматозоидов. В будущем у ребенка могут быть пороки в развитии.