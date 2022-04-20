Названа неочевидная причина развития рака
Развитие раковых опухолей может спровоцировать ожирение, рассказал доктор медицинских наук Гетин Уильямс. Мнением специалиста поделилось РИА ФАН со ссылкой на Eat This Not That.
При ожирении в организме человека происходят гормональные сбои — в частности, повышается уровень гормонов, способствующих развитию раковых клеток. Врач порекомендовал для профилактики не забывать о важности физической активности, внести корректировки в рацион питания, а также отказаться от курения и употребления алкогольных напитков.
Помимо этого, по словам специалиста, к факторам, повышающим вероятность развития онкологических заболеваний, относятся возраст, наследственность, а также этническая принадлежность, написал «ФедералПресс».
Ранее хирург-онколог Андрей Каприн рассказал, какие изменения в анализах крови могут стать поводом пройти онкоскрининг. Это повышенный уровень СОЭ, любое изменение количества лейкоцитов, снижение гемоглобина, много зернистых и незрелых лейкоцитов, лимфоцитоз.