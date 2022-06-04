Названа необычная польза жвачки

Стоматолог Алексей Антипенко заявил, что жвачка с сахарозаменителем борется с бактериями в полости рта. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он пояснил, что гибель бактерий происходит в результате взаимодействия с этим веществом.

«Бактерия воспринимает молекулу сахарозаменителя как сахар и пытается ее переварить, но энергии бактерии на переваривание этой молекулы сахарозаменителя уходит во много раз больше, чем она получает в результате переваривания», — объяснил врач.

В итоге бактерии ослабевают и гибнут. Антипенко отметил, что жвачку с сахаром употреблять категорически не полезно. От такого продукта стоит отказаться совсем, так как он работает по принципу сладкого десерта и лишь усугубляет ситуацию. Например, может вызвать кариес.

Также стоматолог-терапевт Елена Ремезова рассказала, что некоторые продукты оставляют на зубах налет. В первую очередь это касается сигарет, кофе и чая. Особенно в этом смысле вреден последний.

Образованию налета может поспособствовать и вода, если в ней много железа. То же самое касается препаратов с железом.