Названа недельная стоимость корзины продуктов без пищевых добавок

Средняя стоимость корзины продуктов, в состав которых не входит добавка с обозначением Е, в России составит 2959 рублей в неделю. Такие данные ко Дню безопасности пищевых продуктов приводят аналитики сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Е-добавки — это вещества, использующиеся в приготовлении пищи. Они служат производителям продуктов для разных целей, например, увеличения срока годности, нейтрализации окисления, достижения нужной консистенции или определенного вкуса.

«Такие добавки делят на несколько групп, а именно: пищевые красители; эмульгаторы; консерванты; стабилизаторы; антиоксиданты; усилители вкуса и аромата; антибиотики; глазирующие агенты; ферменты; глазирователи, подсластители и разрыхлители; модифицированные крахмалы; химические растворители», — рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха. Ее слова привела газета «Известия».

Как объяснила эксперт, Е-добавки условно подразделяются на три категории. В первую входят условно-безвредные вещества, которые считаются безопасными для здоровья. В эту категорию, как правило, попадают экстракты растений и натуральных продуктов.

Добавки второй группы можно охарактеризовать как «условно-опасные». Макуха предупредила, что употребление таких веществ в пищу может привести к появлению различных заболеваний, а употребление в большом количестве и вовсе значительно навредить организму.

В третью группу входят опасные добавки. Их употребление в пищу в больших количествах может приводить к серьезным негативным последствиям вплоть до возникновения злокачественных опухолей.

Эксперт уточнила, что перечисленные добавки содержатся в большом количестве продуктов, поэтому при выборе товаров в магазине нужно обращать внимание на состав. Если в нем встречаются опасные и условно-опасные добавки, лучше отказаться от употребления в пищу таких продуктов.