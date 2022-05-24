Названа настораживающая особенность вспышки оспы обезьян

В мире фиксируют все больше случаев заражения человека оспой обезьян. Особенность новой вспышки заболевания заключается в том, что не совсем понятны пути передачи этой инфекции, отметил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Врачи в различных странах Европы, а также в США и Австралии столкнулись с десятками случаев оспы обезьян. Однако пути распространения инфекции специалистам не совсем понятны, заметил Крючков в беседе с радио Sputnik.

«Особенность новой вспышки оспы обезьян в том, что не совсем понятны пути передачи этой инфекции. Проблема в том, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки», — пояснил иммунолог.

По его мнению, специфика распространения болезни может говорить о том, что теперь вирус лучше передается от человека к человеку. При этом Крючков отметил, что пока таких данных нет, «но надо проверять».

Иммунолог объяснил, что сейчас в мире растет число случаев заражения одним из двух штаммов возбудителя оспы обезьян — западноафриканским. В Африке его летальность превышает 3%. Он добавил, что в Европе летальность будет существенно ниже, но все равно она возможна.

Распространение вируса, как полагает Крючков, может продолжиться, при этом говорить о пандемии пока рано. С этим заболеванием нужно бороться, но на сегодня для этого достаточно точечных карантинных мер.

ВОЗ также не считает, что сейчас нужно проводить обязательную срочную вакцинацию населения от этого заболевания. Распространение вируса можно сдержать, полагает представитель организации. Для этого нужно придерживаться ряда правил.