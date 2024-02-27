Здоровье 27 февраля 2024, 12:13 Названа лучшая мотивация для тренировок Leiden University: денежное вознаграждение мотивирует к занятиям спортом Freepik

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Психолог Дэвид де Бюисонже из Лейденского университета в Нидерландах рассказал, что самая эффективная мотивация к похудению и занятиям спортом — денежная стратегия кнута и пряника: потеря денег при отсутствии результата и вознаграждение в случае успеха. Об этом сообщили на сайте университета Leiden University.

Психолог рассказал, что нередко медицинские страховые организации применяют финансовые стимулы. Для честной мотивации используют пряник. Однако мало кто продолжает жить по спортивным правилам после получения вознаграждения.

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Тем не менее важно понимать, что метод кнута — потеря определенной ранее внесенной суммы денег в случае неуспеха — может плохо отразиться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или чрезмерной озабоченностью деньгами.

Дэвид де Бюисонже нашел самый эффективный вариант в ходе эксперимента с участием 137 человек — комбинированная стратегия. Психолог разработал мобильное приложение для подсчета шагов и предложил участникам ежедневно получать вознаграждение за выполнение задач.

Благодаря его проекту люди стали проходить в среднем на 60% больше шагов. Психолог уточнил, что подобные схемы в приложениях для здоровья гораздо чаще применяют в США.

Психолог Де Бюисонже проанализировал шестинедельную программу коммерческого приложения StepBet более 70 тысяч человек. Люди вложили 40 долларов, которые по окончании испытания могли вернуть вместе с бонусом. Почти три четверти из них успешно выполнили условие по количеству шагов и получили вознаграждение.

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