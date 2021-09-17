Названа лучшая диета для снижения риска заболеваний сердца и диабета

Когда в организме человека постоянно наблюдается высокий уровень сахара в крови, это приводит к набору веса, ухудшению метаболизма и повышенному риску сердечных заболеваний. Кроме того, избыток инсулина из-за чрезмерного потребления углеводов со временем может привести и к другим проблемам со здоровьем. Уберечь себя от возможных болезней можно с помощью определенной диеты, уверены исследователи.

Наш организм постоянно находится в режиме накопления жира, а избыток инсулина также может привести к повышенному давлению, высокому уровню холестерина, сердечным заболеваниям, метаболическому синдрому и даже онкологии, говорится в материале Express.

Как показали исследования, увеличить продолжительность жизни человека может помочь специальная диета.

В статье указано, что два научных исследования независимо друг от друга пришли к выводу, что кетогенная, или кето-диета (диета с высоким содержанием жиров и очень низким содержанием углеводов) увеличивает продолжительность жизни и сохраняет память и двигательную функцию у мышей.

В эксперименте, проведенном Институтом исследований старения Бака, мышам давали жиры, в размере от 70 до 90% дневной нормы калорий.

Полученные данные сравнивалось с контрольными группами, в чьем рационе было от 13 до 17% жиров, причем основную разницу составляли углеводы.

Было обнаружено, что мыши, сидевшие на диете с высоким содержанием жиров, живут дольше, а также имеют более низкий уровень смертности в среднем возрасте и лучше справляются с тестами на когнитивные функции.

Людям с диабетом II типа часто рекомендуется контролировать потребление углеводов, потому что они превращаются в сахар и в больших количествах могут вызывать скачки его уровня в крови. Более низкое потребление углеводов может помочь устранить резкие скачки сахара, уменьшая при этом потребность человека в инсулине.

Исследования показали, что, соблюдая низкоуглеводную диету, люди с диабетом II типа могут сбросить вес и значительно снизить уровень сахара.

Для дополнительного увеличения продолжительности жизни и значительного снижения риска заболеваний также поможет добавление большего количества продуктов растительного происхождения, считают ученые.