Названа коварная особенность индийского штамма коронавируса
Индийский штамм коронавируса отличается от других вариантов тем, что после улучшения самочувствия через неделю после заражения, человеку может резко стать хуже. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на седьмой-восьмой день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры», — приводит РИА «Новости» слова Тимакова на пресс-конференции, посвященной эпидемической ситуации в России.
Врач отметил, что человеческий организм иногда не воспринимает штамм «дельта» как опасность, поэтому иммунитет не реагирует вовремя.
Накануне доктор Хилари Джонс заявил, что Великобритания в ближайшем будущем может стать рассадником новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2, потому что местные власти слишком полагаются на программу вакцинации. По его словам, страна превратится в «фабрику новых вариантов вируса».