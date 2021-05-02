Названа категория людей, которой запрещен кофе

В лечебной диетологии не рекомендуется кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем, рассказала нутрициолог Мария Розанова.

В беседе с телеканалом «Москва 24», она также отметила, что популярный напиток отрицательно влияет на кожу и даже способствует прибавке веса.

Специалист также предостерегла от употребления популярных видов кофейных напитков, среди которых макиато, латте и капучино.

«Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника. В итоге иммунитет ослабевает и становится не готовым к борьбе с чужеродными вирусами и бактериями. А при проблемах с выделительной системой страдает кожа», — объяснила Розанова.

Лучше выбирать более простой напиток, отметила нутрициолог. В нем, по словам Розановой, не должно быть и высокой концентрации самого кофеина, а это американо без сахара.

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