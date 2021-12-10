Названа группа людей с легким течением болезни при заражении штаммом «омикрон»

Легкая форма инфекции при заражении штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирована только у привитых и переболевших, то есть имеющих иммунитет. Как его будут переносить остальные пока неизвестно. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Он подчеркнул, что заявления о «легкости» переносимой инфекции при заражении «омикроном» — это безответственность.

По словам Логунова, новый вариант коронавируса есть у многих туристов, которые вернулись из ЮАР, но их число все равно недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Предварительно можно сказать, что у привитых заболевание протекает легко. Клиническая картина смазанная, но она есть.

«Но безответственно заявлять, что это „легкий штамм“, потому что у нас есть иммуносупрессивная часть популяции (люди с хроническими заболеваниями, — прим.ред.), у нас есть пожилые и не переболевшие люди. Говорить, что инфицирование „омикроном“ будет протекать у них легко — это безответственно», — заявил Денис Логунов.

Эксперт пояснил, что новый штамм и его влияние на различные группы людей еще предстоит изучить.

Вирусолог Петр Чумаков выдвинул теорию, что если заражение штаммом «омикрон» протекает легко и не вызывает смертельных исходов, то он может выступить «живой вакциной и помочь в формировании коллективного иммунитета, который позволит одержать победу над пандемией.