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    10 декабря 2021, 23:19

    Названа группа людей с легким течением болезни при заражении штаммом «омикрон»

    Замглавы центра имени Гамалеи заявил, что легко штамм «омикрон» переносят только привитые

    Анатолий Минкин

    Легкая форма инфекции при заражении штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирована только у привитых и переболевших, то есть имеющих иммунитет. Как его будут переносить остальные пока неизвестно. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

    Названа группа людей с легким течением болезни при заражении штаммом «омикрон»

    Он подчеркнул, что заявления о «легкости» переносимой инфекции при заражении «омикроном» — это безответственность.

    По словам Логунова, новый вариант коронавируса есть у многих туристов, которые вернулись из ЮАР, но их число все равно недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Предварительно можно сказать, что у привитых заболевание протекает легко. Клиническая картина смазанная, но она есть.

    «Но безответственно заявлять, что это „легкий штамм“, потому что у нас есть иммуносупрессивная часть популяции (люди с хроническими заболеваниями, — прим.ред.), у нас есть пожилые и не переболевшие люди. Говорить, что инфицирование „омикроном“ будет протекать у них легко — это безответственно», — заявил Денис Логунов.

    Эксперт пояснил, что новый штамм и его влияние на различные группы людей еще предстоит изучить.

    Вирусолог Петр Чумаков выдвинул теорию, что если заражение штаммом «омикрон» протекает легко и не вызывает смертельных исходов, то он может выступить «живой вакциной и помочь в формировании коллективного иммунитета, который позволит одержать победу над пандемией.