Названа группа крови, носители которой стареют медленнее других

Масштабный эксперимент провели европейские ученые. В нем принимали участие представители разных возрастных категорий и групп крови. Исследователи выяснили, насколько зависит скорость старения организма от группы крови человека. Об этом сообщила Mosaica.

Выяснилось, что люди с III группой крови дольше других остаются молодыми и энергичными. Ученые предположили, что причина заключается в запасах костного мозга, которых в организме обладателей этой группы больше, чем у других. Этот «лишний» костный мозг со временем может переходить в клетки крови, улучшая их качество.

Также в ходе исследований специалисты учитывали образ жизни испытуемых и испытываемые ими физические нагрузки. Оказалось, что люди с II группой крови больше других склонны к вредным привычкам, что ускоряет процесс старения организма.

Однако речь в исследовании шла именно о молодости организма, но не о долгожительстве. Наиболее высокий процент последних среди носителей I группы крови. При этом продолжительной молодостью организма они похвастаться не могут и существуют в большей степени за счет выносливости.