Названа главная опасность жары для человека

По словам врача, во время жары у людей густеет кровь и поднимается давление.

«Кроме того, потеря жидкости приводит к сгущению крови. У больных атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов», — заявил Широков.

Собеседник отметил, что жара нагружает и легкие, поэтому люди с заболеваниями органов дыхания могут чувствовать себя плохо.

Чтобы избежать теплового удара и обострения хронических болезней, в жару нужно избегать физических нагрузок, носить головной убор и легкую одежду. Необходимо пить больше жидкости. Идеальный вариант — это простая вода или чай. От сладкой газировки стоит отказаться.

Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали о 10 простых правилах, которые помогут сохранить здоровье в жару. Среди них правильное питание и прогулки утром или вечером.