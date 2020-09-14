Названа главная опасность употребления детьми пакетированных соков

По ее словам, напитки в тетрапаках являются ненатуральными и содержат большое количество вредных веществ.

«Я считаю, что детям запрещено употреблять пакетированные соки, потому что это не натуральный продукт, и гораздо лучше дать фрукт. В составе фрукта всегда есть клетчатка, которая снижает уровень сахара, получаемого из продукта», — пояснила специалист.

Она отметила, что в настоящий момент в общем рационе ребенка очень много сладостей, поэтому поджелудочная находится в состоянии постоянной нагрузки. Если регулярно пить соки из коробочек, может развиться диабет. Врач добавила, что такой продукт допускается давать иногда в качестве угощения.

По словам Дюваль, свежевыжатые соки тоже богаты сахаром. Вместе с тем в них намного больше натуральных витаминов и пользы. При этом делать их ежедневным продуктом нежелательно. Так, выжать свежий апельсиновый сок детям можно на праздник. Напиток нельзя употреблять на голодный желудок.