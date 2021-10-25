Названа главная опасность красного мяса для организма

Группа ученых из Оксфордского университета (Великобритания) провела исследование о том, как употребление красного мяса сказывается на организме. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание The Independent.

Всего в эксперименте приняли участие 475 тысяч человек. По словам специалистов, риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и пневмонии значительно возрастал у тех пациентов, которые регулярно употребляли в пищу красное или переработанное мясо. При этом птичье мясо способно сказываться на развитии гастрита и дуоденита.

Журналистка Элла Уокер при этом отметила, что отказ от красного мяса помогает в значительной степени экономить деньги. Кроме того, по ее мнению, человек, который отказывается от мяса в своем рационе, начинает экспериментировать с пищей и пробовать много новых блюд.

«Сейчас сезон топинамбура, кольраби, цикория и фиолетовой брокколи. Вы их раньше не пробовали? Момент настал», — рассказала Уокер.