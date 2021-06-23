Названа главная опасность индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса отличается от других вариантов тем, что максимально быстро и агрессивно поражает легкие. Об этом сайту Lenta.ru рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Их функция (легких — прим. ред.) теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 (вторая степень поражения легких — прим. ред.), завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации. <…> А следующий шаг — клетки вообще превратятся в фибробласты (соединительная ткань — прим. ред.)», — объяснила биолог и назвала этот процесс быстрой консолидацией поражения органа дыхания.

По словам Барановой, фибробласты производят воспалительные цитокины. Биолог добавила, что при ковиде клетки эпителия легких перестают производить смесь веществ, которая покрывает орган изнутри, увлажняет его и обеспечивает газообмен.

Ранее в Минздраве Индии рассказали, что названный «дельта плюс» штамм коронавируса, который циркулирует в стране, быстро распространяется, сильнее поражает клетки легких и уходит от атаки антител.