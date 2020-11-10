Названа еще одна группа риска по заражению коронавирусом

Она подчеркнула, что в эту же группу риска входят курильщики и страдающие алкоголизмом. Специалист подчеркнула, что с начала пандемии уровень потребления спиртного значительно вырос. Данных по росту употребления наркотических препаратов нет.

Клименко заявила, что при этом наркозависимым людям можно ставить прививку от коронавируса. Но делать ее можно только тогда, когда человек находится в стадии ремиссии.

Об опасности коронавируса для курильщиков уже заявлял заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Он отмечал, что это дополнительный фактор для тяжелого течения заболевания.

Это заявление подтвердил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Минздрава РФ Петр Яблонский.

«Курильщики в полтора раза больше болеют и чаще умирают от коронавируса», — заявил он, сославшись на пять исследований из Китая и Японии.

При этом он отметил, что курильщики чаще других пациентов оказывались подключенными к ИВЛ и среди них чаще регистрировались летальные случаи.

Он предположил, что это связано с тем, что у курящих людей больше развиты рецепторы, из-за которых при коронавирусе пропадает обоняние.