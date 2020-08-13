Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса
«За две дозы это будет, по нашей оценке, не менее $10», — заявил глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик. Его слова приводит Газета.ru.
Он также отметил, что это пока касается первых поставок вакцины, которые будут дорогие. В дальнейшем возможно снижение цены за счет нарастания объемов производства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая вакцина от коронавируса поможет снизить риски для врачей. Медики смогут поставить прививки одними из первых.
Мишустин поговорил с врачами Чукотской окружной больницы и рассказал им, что сотрудники Научного центра имени Гамалеи уже начали подготовку к производству вакцины. Он также сообщил, что правительство продолжит поддерживать медиков, которые работают в период пандемии коронавируса. Так, до сентября сохраняются дополнительные выплаты медработникам, которые лечат больных COVID-19.