Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса при продаже за границу будет стоить как минимум 10 долларов за две дозы. Такую цену установят на первые поставки.

«За две дозы это будет, по нашей оценке, не менее $10», — заявил глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик. Его слова приводит Газета.ru.

Он также отметил, что это пока касается первых поставок вакцины, которые будут дорогие. В дальнейшем возможно снижение цены за счет нарастания объемов производства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая вакцина от коронавируса поможет снизить риски для врачей. Медики смогут поставить прививки одними из первых.

Мишустин поговорил с врачами Чукотской окружной больницы и рассказал им, что сотрудники Научного центра имени Гамалеи уже начали подготовку к производству вакцины. Он также сообщил, что правительство продолжит поддерживать медиков, которые работают в период пандемии коронавируса. Так, до сентября сохраняются дополнительные выплаты медработникам, которые лечат больных COVID-19.