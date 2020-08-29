Названа длительность продуктивного дневного сна

Идеальный дневной сон должен длиться не дольше 20 минут. Тогда человек успеет отдохнуть и не потратит много времени на выход из глубокого сна.

«Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется «инерция сна», — рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Выход из глубокого сна займет от 20 до 40 минут. В рабочем графике это сделать сложно. Но время для восстановления нужно оставить и после короткого дневного сна, особенно тем, чья работа связано с потенциально опасным процессом. Например, водителями или рабочим, которые трудятся у станка.

По словам Дорохова, в некоторых крупных организациях появились «капсулы сна», похожие на закрытые диваны-кровати. Сотрудники могут отдохнуть в них сразу после обеда, чтобы набраться сил. Такой перерыв будет более эффективным, чем перекур или долгое время в интернете.