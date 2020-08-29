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    29 августа 2020, 07:35

    Названа длительность продуктивного дневного сна

    Ксения Басырова

    Идеальный дневной сон должен длиться не дольше 20 минут. Тогда человек успеет отдохнуть и не потратит много времени на выход из глубокого сна.
    Названа длительность продуктивного дневного сна

    «Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется «инерция сна», — рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

    Выход из глубокого сна займет от 20 до 40 минут. В рабочем графике это сделать сложно. Но время для восстановления нужно оставить и после короткого дневного сна, особенно тем, чья работа связано с потенциально опасным процессом. Например, водителями или рабочим, которые трудятся у станка.

    По словам Дорохова, в некоторых крупных организациях появились «капсулы сна», похожие на закрытые диваны-кровати. Сотрудники могут отдохнуть в них сразу после обеда, чтобы набраться сил. Такой перерыв будет более эффективным, чем перекур или долгое время в интернете.

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