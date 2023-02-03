Здоровье 03 февраля 2023, 14:04 Названа дата утверждения программы медицины в новых регионах России Минздрав: программу развития медицины в новых регионах РФ утвердят до 1 апреля Unsplash

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Министерство здравоохранения России утвердит программу развития медицины в новых регионах государства до 1 апреля. Об этом на посвященном проекту «Онкопатруль» в РЖД заседании сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, написал ТАСС.

«Формирование программы по развитию медицины в новых регионах России завершится до 1 апреля», — сказал он.

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Мурашко отметил, что в программу в том числе включат онкологическую помощь.

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Ранее глава Минздрава сообщал, что всем регионам страны поручили сделать запас лекарственных средств как минимум на ближайшие четыре месяца. Он отметил, что отечественные фармацевтические компании наращивают выпуск новых препаратов в соответствии с установленным графиком.

Иностранные производители, заметил Мурашко, не отказывались от поставок лекарств в Россию, однако иногда возникают сложности в логистике.