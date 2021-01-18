Названа дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Третья российская вакцина от коронавируса пройдет регистрацию 16 февраля. Необходимые документы Центр Чумакова передаст в Минздрав уже 19 января. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Предполагается, что 19 января Центр Чумакова представит в Министерство здравоохранения пакет документов, необходимых для начала процесса регистрации вакцины. В соответствии с минимально возможными сроками регистрация ожидается 16 февраля 2021 года», — процитировало Голикову РИА «Новости».

Препарат от коронавируса разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Вакцинацию будут проводить в два этапа с интервалом 14 дней. Хранить препарат необходимо при температуре от +2 до +8 градусов.

Ранее директор по развитию научного учреждения Константин Чернов сообщил, что сейчас специалисты центра занимаются завершением второй стадии клинических испытаний вакцины. Ее эффективность проверяют на добровольцах. В гражданский оборот препарат, предположительно, поступит в марте 2021 года.