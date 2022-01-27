Названа дата наступления пика «омикрона» в России

Эксперт спрогнозировал период, на который на территории России придется пик заражений «омикрон»-штаммом. По словам независимого демографа Алексея Ракши, это время наступит приблизительно 5–11 февраля текущего года. Такие даты специалист озвучил в беседе с изданием «Лента.ру».

По словам эксперта, сейчас страна находится в первой половине очень быстрого роста числа заражений коронавирусом.

«Причем счет идет на дни. Сейчас уже почти по всей стране начался рост заболеваемости, кроме Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области», — сказал он.

Ранее другие эксперты отметили, что новая волна коронавируса в стране может достигнуть своих максимальных показателей примерно через две или три недели. При этом после пика рост заболеваемости, согласно прогнозам, может продолжаться еще на протяжении нескольких недель.

После этого указанные показатели постепенно начнут снижаться. Однако это будет происходить в несколько раз медленнее, чем прогнозируемый рост.