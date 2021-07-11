Названа дата начала ревакцинации в столичных домах престарелых

Повторная вакцинация от коронавируса начнется в московских домах престарелых с 15 июля. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В московских домах престарелых проживают около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V», — процитировало Ракову РИА «Новости».

По словам заместителя мэра, за все это время в пансионатах не зафиксировали ни одного случая заражения среди привитых. Теперь проживающих в домах престарелых ждет повторная вакцинация, которая стартует 15 июля. Ракова добавила, что сотрудники пансионатов сейчас работают по обычному графику.

«Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничиться в посещениях. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом», — уточнила она.

Ракова подчеркнула, что медики постоянно следят за состоянием здоровья проживающих в пансионатах. Каждый день они измеряют температуру тела и уровень кислорода в крови.