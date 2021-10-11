Названа безопасная дневная норма хлеба

Врач-диетолог Наталья Круглова в разговоре с «Ридусом» рассказала, сколько хлеба можно съедать в день без вреда для здоровья и фигуры. Также она посоветовала хлеб, который наиболее полезен.

«Если говорить в среднем, то для мужчины это примерно 150−200 граммов хлеба, а для женщины около 100−150 граммов. Для детей существует разная норма в зависимости от возраста, но в среднем порядка 50−60 граммов хлеба, то есть эта будет пара кусочков такого стандартного размера», — сказала специалист.

Покупать лучше цельнозерновой хлеб и хлеб из обдирной муки.

«Такой хлеб может быть в питании. Он будет содержать сложные углеводы, необходимые как источник энергии, витамины группы В, магний», — сказала врач.

Белый хлеб тоже не стоит демонизировать, но нужно помнить, что он более калорийный. В нем содержится большое количество простых углеводов, поэтому есть его слишком часто не очень полезно.

«Тем не менее, он имеет право быть в рационе. Вопрос в том, что нужно стараться, чтобы в рационе было больше цельнозерновых нерафинированных продуктов, как минимум половина», — заключила Круглова.