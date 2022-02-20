Назван заметный при пробуждении признак ранней стадии рака

Постоянные пробуждения с болью в горле могут говорить о начале развития рака. Об этом и других ранних симптомах заболевания предупредил врач Аббас Канани.

«Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом», — сказал медик в интервью британской газете Daily Express.

Он добавил, что о развитии рака могут говорить и другие признаки. В качестве примера Канани привел кашель по утрам. Еще симптомом может быть сильная усталость, которая не проходит в течение дня.

«Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование», — отметил врач.

Авторы статьи подчеркнули, что зачастую рак не получается диагностировать из-за слишком незаметных проявлений. Люди обращают внимание на недомогания, тогда когда болезнь уже начала прогрессировать.

Ранее медицинский директор «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев рассказал, что вдыхание строительной пыли может привести к появлению рака.