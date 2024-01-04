Здоровье 04 января 2024, 23:00 Назван замедляющий старение напиток Springer Link: кофе поможет замедлить процесс старения и улучшить память Unsplash

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Ученые из японского Университета Цукубы выявили новое положительное свойство кофе. Этот бодрящий напиток оказался способен замедлить процесс старения, сообщило издание Springer Link.

Исследователи изучили влияние тригонеллина — натурального соединения, содержащегося в кофейных зернах, пажитнике и японской редьке. Эксперимент длился 30 дней, в ходе него мышам регулярно давали это вещество.

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Спустя несколько недель у грызунов стало наблюдаться улучшение когнитивных функций. Они показали рост способностей к запоминанию.

Японские ученые отметили, что тригонеллин, который содержится в кофе, может стать одним из доступных способов в вопросе поддержки когнитивных функций. Благодаря регулярному употреблению этого напитка могут улучшится память и внимание.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что кофе способствует ускорению кровотока, что помогает поддерживать когнитивную функцию.