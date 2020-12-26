Назван вызывающий самое тяжелое похмелье напиток

Хуже всего наутро будет, если перебрать виски. Этот спиртной напиток признали вызывающим самое тяжелое похмелье. Все дело в цвете.

Как сообщил Medikforum, тяжесть похмелья напрямую зависит от интенсивности цвета напитка — чем ярче он окрашен, тем хуже состояние. Так происходит из-за примесей, которые есть в разноцветном алкоголе. Ученые пришли к выводу, что в виски больше всего токсинов, которые и придают ему насыщенный цвет.

Далее в списке идут темный ром, бурбон, красное вино, бренди.

Алкогольные коктейли стоят особняком, так как в них много ингредиентов, которые комплексно отравляют организм. Специалисты не рекомендуют злоупотреблять и пивом, которое хоть и считается слабоалкогольным напитком, но безопасным не является. Его можно выпить гораздо больше, чем крепкого алкоголя, но это приводит к обезвоживанию организма, в том числе и мозга. Именно поэтому утром после лишнего пива может сильно болеть голова.

Терапевт Людмила Лапа рассказала, что пред встречей Нового года стоит запастись аспирином и сорбентами. Они помогут снизить интоксикацию после праздничных возлияний.