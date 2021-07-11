Назван встречающийся у мужчин признак рака

Шелушение и зуд кожи головы могут говорить об онкологическом заболевании. Особенно на эти признаки должны обращать внимание мужчины, заявила врач-дерматолог Екатерина Вертиева.

«Мужчинам же стоит трепетно заботиться о коже головы. Особенно, если волос практически нет. Насторожить должно появление обширных очагов розовой окраски с шелушением на поверхности и кровоточащими ранами», — рассказала медик «Пятому каналу».

Она пояснила, что такие симптомы могут говорить о начале развития актинического кератоза. В итоге все может привести к плоскоклеточному виду рака. Вертиева посоветовала постоянно следить за состоянием кожи и критично относиться к любым новообразованиям. Причем это касается не только мужчин, но и женщин.

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