Суточное число заражений ковидом на пике заболеваемости может достичь 70 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Как и многие эксперты, он считает, что пик придется на конец августа — начало сентября. Как вирус будет вести себя дальше, Альтштейн спрогнозировать затруднился.

«На основании того, что происходит в других странах, подъем занимает примерно месяц с небольшим. У нас он начался в конце июля. Значит, где-то в конце августа — начале сентября будет пик», — пояснил специалист.

Он добавил, что после этого может резко снизиться, но в некоторых странах ее подъем затянулся.

Число случаев заражения ковидом за сутки в России на пике может составить «50–60–70 тысяч, но вряд ли больше», отметил Альтштейн.

Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков считает, что пик случится в ближайшее время и будет продолжительным. Проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков ранее сообщил, что пока ситуация с коронавирусом идет по «среднему, наиболее реалистичному сценарию» и пик заболеваемости вероятен в конце сентября.