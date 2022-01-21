Назван витамин, недостаток которого может привести к проблемам с памятью

Причиной возникновения опасных заболеваний может стать дефицит витамина B12. Его недостаток может спровоцировать анемию и депрессию, и даже привести к частичной потере памяти. К такому выводу пришли американские медики.

Прямой связи между витамином B12 и лечением деменции нет, следует из данных специалистов. Но, по их наблюдениям, многие пациенты с недостатком именно этого витамина жаловались на ухудшения когнитивных функций, сообщило издание Express со ссылкой на исследования американских медиков.

В группу риска, как подчеркнули врачи, попадают пожилые люди, а также вегетарианцы. Такие продукты, как яйца, молоко, сыр, а также рыба и мясо могут стать источниками витамина B12. Но есть случаи, при которых пациентам назначают лекарства и инъекции с этим витамином. Вегетарианцам специалисты рекомендуют обратить добавить в свой рацион некоторые виды растительного молока и обогащенные витамином сухие завтраки.

А вот ежедневное употребление переработанного мяса увеличивают риск развития деменции, считают ученые из Лидсского университета. Специалисты утверждают, что если каждый день есть бутерброд с беконом или колбасой, то риск развития слабоумия возрастет на 44%.