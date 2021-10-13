Назван витамин, который помогает предотвратить деменцию

Биолог Наталья Жилинская рассказала о важности витамина В3. Его дефицит может приводить к различным нарушениям работы мозга, вплоть до деменции, передала «Вечерняя Москва».

Витамин В3 содержится, например, в дрожжевой выпечке, печени и нежирном мясе. Витамин важен для клеточного метаболизма и нормальной работы нервной системы.

«Он нужен для правильного развития, функционирования, в частности. Его низкая доступность или дефицит данного витамина могут привести к различным неврологическим нарушениям», — рассказала специалист.

Первыми признаками недостатка этого витамина в организме могут быть покалывание в конечностях и их онемение, мышечные спазмы. При таких симптомах лучше обратиться к врачу. Сильный дефицит витамина может приводить к необратимым нарушениям, вплоть до деменции.

«Оценить содержание витамина в организме можно, пройдя исследование. Есть клиническое сильное проявление данного витамина — пеллагра (один из авитаминозов, который является следствием длительного неполноценного питания — прим. ред.). Но она развивается, когда есть существенный дефицит в течение длительного времени», — рассказала Жилинская.