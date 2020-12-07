Назван вирус, который может стать биологической угрозой в пандемию COVID-19

По его словам, птичий грипп будет крайне опасен, если начнет передаваться от человека к человеку.

«Главная опасность птичьего гриппа — чтобы он не приобрел возможность передаваться от человека к человеку. Это крайне тяжелое, смертельное заболевание, и будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно», — подчеркнул Чепурнов.

В настоящий момент единственным способом борьбы с этим вирусом является уничтожение кур, которые могут быть разносчиками. При этом возможность распространения птичьего гриппа по всему миру все еще есть. У человека, заразившегося этой инфекцией, вероятность летального исхода довольно высока. Именно поэтому кур уничтожают тысячами. Кроме этого, важно следить за птичниками, которые занимаются забоем.