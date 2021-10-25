Назван вид рака, который не замечают мужчины

Рак молочной желез может поражать не только женщин, но и мужчин. Он достаточно редко встречается у представителей сильного пола. Но если он все-таки появляется, то принимает «очень злокачественные» формы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

«Тут тоже онконастороженность должна быть, потому что эти мужчины должны, как только появляются первые симптомы, какой-то дискомфорт, боли в молочной железе, сразу идти. Чем раньше мы обнаружим, тем лучше», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Росстат сообщал о злокачественных новообразованиях молочной железы у 734 тысяч российских женщин. Из них в 2020 году умерли 21 462 пациентки. У мужчина было зафиксировано 172 случаев этого тяжелого заболевания.

Ранее Каприн посоветовал онкобольным прививаться от коронавируса за три месяца до или три месяца после интенсивной терапии. Хирурги охотнее берут вакцинированных пациентов, потому что выхаживать их намного проще.