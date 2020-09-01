Назван вид грибов, обладающих противораковым действием

По его словам, в Японии очень популярно употребление грибов шиитаке, которые богаты витаминами и аминокислотами. Этот продукт используется при лечении онкологических заболеваний. Из него делают специальные лечебные препараты.

«У них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен как самый сильный», — процитировал Хренова «Царьград».

В давние времена шиитаке выращивали только при императорском дворе, однако в настоящий момент он является одним из самых популярных для разведения. Лишь в КНР выращивают около 10 миллионов тонн таких грибов.