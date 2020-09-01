Назван вид грибов, обладающих противораковым действием
Главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов в интервью для радио Sputnik назвал вид грибов, которые обладают противораковым действием.
По его словам, в Японии очень популярно употребление грибов шиитаке, которые богаты витаминами и аминокислотами. Этот продукт используется при лечении онкологических заболеваний. Из него делают специальные лечебные препараты.
«У них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен как самый сильный», — процитировал Хренова «Царьград».
В давние времена шиитаке выращивали только при императорском дворе, однако в настоящий момент он является одним из самых популярных для разведения. Лишь в КНР выращивают около 10 миллионов тонн таких грибов.