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    01 сентября 2020, 10:08

    Назван вид грибов, обладающих противораковым действием

    Полина Петрова

    Главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов в интервью для радио Sputnik назвал вид грибов, которые обладают противораковым действием.
    Назван вид грибов, обладающих противораковым действием

    По его словам, в Японии очень популярно употребление грибов шиитаке, которые богаты витаминами и аминокислотами. Этот продукт используется при лечении онкологических заболеваний. Из него делают специальные лечебные препараты.

    «У них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен как самый сильный», — процитировал Хренова «Царьград».

    В давние времена шиитаке выращивали только при императорском дворе, однако в настоящий момент он является одним из самых популярных для разведения. Лишь в КНР выращивают около 10 миллионов тонн таких грибов.

    Новости SMI.FM