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    26 октября 2020, 12:51

    Назван топ-5 самых распространенных среди россиян прививок

    Полина Петрова

    Специалисты Роспотребнадзора составили список из пяти самых распространенных среди россиян прививок от инфекций, пишет сайт NEWS.ru.
    Назван топ-5 самых распространенных среди россиян прививок

    По словам представителей службы, больше всего жителей нашей страны прививаются от гриппа. В минувшем году такую вакцину получили больше 72 миллионов жителей страны. На втором месте оказались ревакцинации против столбняка и дифтерии. Их сделали 10,91 и 10,49 миллиона человек соответственно.

    Также в пятерку вошли повторные прививки от полиомиелита и кори. Самыми непопулярными стали вакцинации от гепатита А, клещевого энцефалита и ревакцинация против пневмококковой инфекции.