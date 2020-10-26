Назван топ-5 самых распространенных среди россиян прививок

По словам представителей службы, больше всего жителей нашей страны прививаются от гриппа. В минувшем году такую вакцину получили больше 72 миллионов жителей страны. На втором месте оказались ревакцинации против столбняка и дифтерии. Их сделали 10,91 и 10,49 миллиона человек соответственно.

Также в пятерку вошли повторные прививки от полиомиелита и кори. Самыми непопулярными стали вакцинации от гепатита А, клещевого энцефалита и ревакцинация против пневмококковой инфекции.