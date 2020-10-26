Назван топ-5 самых распространенных среди россиян прививок
Специалисты Роспотребнадзора составили список из пяти самых распространенных среди россиян прививок от инфекций, пишет сайт NEWS.ru.
По словам представителей службы, больше всего жителей нашей страны прививаются от гриппа. В минувшем году такую вакцину получили больше 72 миллионов жителей страны. На втором месте оказались ревакцинации против столбняка и дифтерии. Их сделали 10,91 и 10,49 миллиона человек соответственно.
Также в пятерку вошли повторные прививки от полиомиелита и кори. Самыми непопулярными стали вакцинации от гепатита А, клещевого энцефалита и ревакцинация против пневмококковой инфекции.