Назван срок защитного действия вакцины от коронавируса «Спутник V»

Ученый пояснил, что новую вакцину создали на платформе препарата против лихорадки Эбола. В ходе экспериментов выяснилось, что этот препарат, как и все аналогичные, дают защиту на протяжении двух лет.

«Что касается нашей вакцины, та платформа, на которой она создана, на ней была сделана вакцина против Эболы, и там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — сказал Гинцбург.

При этом он отметил, что защита вакцины Pfizer, исходя из механизма действия препарата, будут намного короче, не больше четырех-пяти месяцев. Для окончательного подтверждения требуется провести эксперименты.

Вакцина «Спутник V», это векторный препарат. В ее основе лежит аденовирус, который несет генетическую информацию возбудителя SARS-CoV-2. При проникновении в организм клетки человека производят S-белок, который вызывает реакцию иммунной системы в виде образования антител.

В препарате от Pfizer используется искусственно созданная РНК S-белка и его природная версия с небольшими изменениями. При попадании в клетку они начинают размножаться, что приводит к реакции иммунного ответа.

«Спутник V» стал первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Он предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцину ставят внутримышечно в два этапа с разницей в 21 день. После укола врачи советуют отказаться от физических нагрузок, посещения бань и саун, употребления алкоголя. Вторым препаратом стал разработанный в центре «Вектор» «ЭпиВакКорона».

Масштабная вакцинация в России уже началась и регионы получают партии вакцин, которые предназначены для учителей и врачей. Как рассказал Ura.ru главный инфекционист Москвы Николай Малышев, все прививки ставятся только на добровольной основе. Так требует закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней.