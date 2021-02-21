Назван срок, за который больной ковидом становится незаразным

Заболевший COVID-19 в легкой форме становится незаразным на 11-й день после заражения. В первую неделю подходить к нему опасно. Об этом предупредил заведующий отделом «Коллекция микроорганизмов» ГНЦ ВБ «Вектор» Олег Пьянков.

«Данные показывают, что наиболее активно он передается в первые пять-семь дней после заражения человека. Как правило, после 11-го дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается, что у него рост генетического материала, то, скорее всего, этот человек уже неопасен», — заявил ученый в эфире телеканала «Россия 1».

В наступившем году эпидемическая ситуация в нашей стране начала постепенно улучшаться после вспышки коронавируса в сентябре. Во всех российских регионах началась масштабная вакцинация. Людей из группы риска привили, теперь сделать бесплатный укол может любой желающий.

Власти на местах стали постепенно отменять ковидные ограничения, но вернуться к нормальной жизни, как уверяют специалисты, можно будет только после вакцинации более половины населения — тогда сформируется коллективный иммунитет.

За минувшие сутки в России выявили 12 742 новых случая COVID-19. Этот показатель не превышает 13 тысяч второй день подряд. За все время пандемии зафиксировали 4 164 726 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 83 293 человека.