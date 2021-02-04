Назван срок снятия основных коронавирусных ограничений в Москве

Основные ограничения, введенные из-за коронавируса, могут снять в столице к маю. При этом в городе должно продолжаться снижение заболеваемости. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если тренд [на снижение уровня заболеваемости] сохранится, то действительно, к маю основные ограничения уже будут сняты. Они и сегодня сняты, но есть еще целый ряд ограничений. Город по-прежнему отказывается от массовых мероприятий, фестивалей, концертов, к которым москвичи уже тоже привыкли», — сообщил глава столицы в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что планы на лето будут складываться из ситуации не только в России, но и во всем мире. В стране к лету все будет более-менее нормально, считает мэр. При этом он выразил надежду, что и за рубежом ситуация значительно улучшится к этому времени.

Ранее Собянин заявлял, что эпидемическая ситуация в Москве в январе значительно улучшилась. Несмотря на положительную динамику, полностью отказываться от ограничительных мер пока рано. По словам мэра, столица вступила в относительно стабильный период положительных изменений.

Всего за время пандемии в Москве зафиксировали 937 450 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 835 168 человек. Скончался после инфицирования 13 701 пациент. По всей России насчитывается 3 917 918 случаев заболевания.