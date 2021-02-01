Назван срок отмены коронавирусных ограничений в Петербурге

Введенные из-за коронавируса ограничения могут продолжить снимать в Санкт-Петербурге во второй половине февраля. При этом условием для их отмены станет улучшение эпидемической ситуации в городе, заявил первый зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

«Очевидно, в середине февраля, может быть, ближе к концу, какие-то новые меры, если позволит эпидемическая ситуация, будут предприняты в сторону смягчения в сторону оставшихся ограничений, которые в Петербурге еще введены», — сообщил Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он добавил, что в вопросе отмены ограничений власти города будут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора. Сразу несколько ранее введенных мер отменили в Санкт-Петербурге с 30 января. Начиная с этого числа городские предприятия общественного питания могут работать круглосуточно. Кроме того, максимальную заполняемость залов в кинотеатрах, цирках и на концертах увеличили до 50%.

Несмотря на снятие ограничений, в Санкт-Петербурге до 15 мая продлили масочно-перчаточный режим. Также до 15 мая нельзя посещать театры и цирки группам детей до 16 лет. Все мероприятия численностью более 50 человек нужно согласовывать.