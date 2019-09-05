Назван срок начала поставок иностранных лекарств для детей

Импортные препараты, не зарегистрированные в России, появятся в стране уже в третьей декаде октября 2019 года. С их помощью медики будут помогать детям с хроническими недугами. Об этом сообщил генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев.

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Как пишет РБК, в первую партию войдут обезболивающие лекарства, а также препараты против судорог. В частности, речь идет о диазепаме, мидазоламе, клобазаме и фенобарбитале.

По словам Фонарева, Россия планирует закупить 10 тысяч упаковок препаратов. Специалисты отправили запросы на покупку 27 иностранным компаниям и провели необходимые переговоры. В итоге большинство производителей согласились на экспорт лекарств.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что государство уже закупило 10 тысяч упаковок «Фризиума». Сейчас в этом препарате нуждаются около трех тысяч детей с эпилепсией. Она также заявила, что в России постараются как можно быстрее зарегистрировать лекарство.