  • Назван срок начала поставок иностранных лекарств для детей

    05 сентября 2019, 19:33

    Дарья Бунякова

    Импортные препараты, не зарегистрированные в России, появятся в стране уже в третьей декаде октября 2019 года. С их помощью медики будут помогать детям с хроническими недугами. Об этом сообщил генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев.
    Назван срок начала поставок иностранных лекарств для детей

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    Как пишет РБК, в первую партию войдут обезболивающие лекарства, а также препараты против судорог. В частности, речь идет о диазепаме, мидазоламе, клобазаме и фенобарбитале.

    По словам Фонарева, Россия планирует закупить 10 тысяч упаковок препаратов. Специалисты отправили запросы на покупку 27 иностранным компаниям и провели необходимые переговоры. В итоге большинство производителей согласились на экспорт лекарств.

    Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что государство уже закупило 10 тысяч упаковок «Фризиума». Сейчас в этом препарате нуждаются около трех тысяч детей с эпилепсией. Она также заявила, что в России постараются как можно быстрее зарегистрировать лекарство.