Назван срок начала поставок иностранных лекарств для детей
Правительство выделит деньги на закупку иностранных лекарств для детейПодробнее
Как пишет РБК, в первую партию войдут обезболивающие лекарства, а также препараты против судорог. В частности, речь идет о диазепаме, мидазоламе, клобазаме и фенобарбитале.
По словам Фонарева, Россия планирует закупить 10 тысяч упаковок препаратов. Специалисты отправили запросы на покупку 27 иностранным компаниям и провели необходимые переговоры. В итоге большинство производителей согласились на экспорт лекарств.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что государство уже закупило 10 тысяч упаковок «Фризиума». Сейчас в этом препарате нуждаются около трех тысяч детей с эпилепсией. Она также заявила, что в России постараются как можно быстрее зарегистрировать лекарство.