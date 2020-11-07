Назван срок начала массовой вакцинации «Спутником V» в Москве и Подмосковье
Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией», — сказал он.
По его данным, через 14 дней начнет поставки компания «Генереум», заработают площадки «Р-Фарма» и «Биннофарм».
Все идет по плану. К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот. А в декабре — еще в три раза больше будет цифра
Пока поступающие в регионы партии вакцины «Спутник V» предназначены только для групп риска. Например, для врачей и учителей.
Противопоказанием для вакцинации от коронавируса являются обострившиеся хронические болезни, ОРВИ или грипп.