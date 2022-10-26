Назван срок клинических испытаний обновленной вакцины «Спутник V» | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 18:33 Назван срок клинических испытаний обновленной вакцины «Спутник V» Центр имени Гамалеи проведет клинические исследования нового «Спутника V» до конца года РИА "Новости"

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Клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса «Спутник V» проведут до конца 2022 года. Как сообщило РИА «Новости», об этом рассказал заместитель директора центра по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

Он пояснил, что новую версию препарата разработали против штаммов «дельта» и «омикрон».

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«До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом», — заявил Логунов.

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Новую версию вакцины «Спутник V» в Центре имени Гамалеи создали еще в конце августа. Как пояснили специалисты, в составе препарата появились компоненты, которые атакуют возбудителя с мутацией L-452-R. Она присутствует в варианте «омикрона» BA.5.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина «Спутник V» оказалась самым востребованным экспортным препаратом за всю историю страны. Препарат приобрели более 70 стран, каждая из которых провела собственные клинические испытания, доказавшие эффективность разработки российских специалистов.